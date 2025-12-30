ВС России нанесли поражение объектам энергетики ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 150 районах», — говорится в сообщении ведомства.