«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 150 районах», — говорится в сообщении ведомства.
ВС России нанесли поражение объектам энергетики ВСУ
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики Украины, используемым в интересах военно-промышленного комплекса, сообщило в вторник Минобороны РФ.