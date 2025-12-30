Два человека пострадали при атаке БПЛА в Краснодаре 30 декабря

В Краснодаре 30 декабря в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадали два человека. Оба пострадавших — мужчины, они получили осколочные ранения и были доставлены в медицинские учреждения. Им оказывается необходимая помощь.
Фрагменты БПЛА упали на территории железнодорожной станции «Краснодар Сортировочный», где зафиксировано повреждение участка контактной сети. Кроме того, обломки беспилотников обнаружили в садоводческом товариществе «ЗИП».
Также подтвержден ущерб двум частным домовладениям — в одном из домов повреждена кровля. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы, проводится обследование территорий.
