Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали при атаке БПЛА в Краснодаре 30 декабря

В Краснодаре обломки беспилотников ранили двух мужчин.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре 30 декабря в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадали два человека. Оба пострадавших — мужчины, они получили осколочные ранения и были доставлены в медицинские учреждения. Им оказывается необходимая помощь.

Фрагменты БПЛА упали на территории железнодорожной станции «Краснодар Сортировочный», где зафиксировано повреждение участка контактной сети. Кроме того, обломки беспилотников обнаружили в садоводческом товариществе «ЗИП».

Также подтвержден ущерб двум частным домовладениям — в одном из домов повреждена кровля. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы, проводится обследование территорий.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше