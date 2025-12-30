Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Краснодара призвал не фотографировать обломки БПЛА в городе

Глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале призвал жителей не снимать места падения беспилотников и работу системы противовоздушной обороны. Также мэр настоятельно рекомендует не приближаться к обломкам БПЛА и сообщать об их обнаружении по номеру 112. Предупреждение опубликовано после атаки дронов 30 декабря.

Источник: Коммерсантъ

В результате налета беспилотников пострадали два жителя Краснодара. Мужчины были госпитализированы с осколочными ранениями, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным оперштаба Кубани, обломки БПЛА упали на железнодорожную станцию Краснодар-Сортировочный, где был поврежден участок контактной сети. Фрагменты дронов также обнаружены на территории садоводческого товарищества ЗИП.

Подтверждено повреждение двух частных домов, в одном из них пострадала кровля. На всех местах падения беспилотников продолжают работу оперативные и специальные службы.

Утром 30 декабря в Краснодарском крае и Республике Адыгея объявляли беспилотную опасность.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше