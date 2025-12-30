Выплаты нижегородским участникам СВО и их семьям продлили на год

Из указа следует, что действие программ, введённых в 2022 году, продлено до 31 декабря 2026 года. Поддержка включает в себя несколько видов ежемесячных выплат в размере 10 тыс. рублей:
— для беременных женам военнослужащих,
— на несовершеннолетних детей участников СВО,
— для семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума региона.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 1 января 2026 года в городе введут дополнительную меру социальной поддержки — оплату ритуальных услуг по организации погребения военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в рамках проведения СВО.