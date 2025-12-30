Краснодар атаковали БПЛА: разрушения и пострадавшие

Двое мужчин госпитализированы с осколочными ранениями, повреждены дома и ж/д инфраструктура. Об этом написал глава Краснодара Евгений Наумов в VK. В СНТ «ЗИП» у поселка Знаменского пострадали два частных дома, один с посеченной кровлей — там ранен один мужчина. Возле ж/д станции «Краснодар-Сортировочный» обломки повредили контактную сеть, второй пострадавший доставлен в больницу. Оперативные и экстренные службы уже работают на местах. Краснодарцев просят не снимать ПВО, обломки БПЛА и места падений.
При обнаружении подозрительных предметов необходимо звонить по номеру 112.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше