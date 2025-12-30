Ричмонд
Краснодар атаковали БПЛА: разрушения и пострадавшие

Кубанская столица подверглась атаке украинских беспилотников 30 декабря.

Двое мужчин госпитализированы с осколочными ранениями, повреждены дома и ж/д инфраструктура. Об этом написал глава Краснодара Евгений Наумов в VK. В СНТ «ЗИП» у поселка Знаменского пострадали два частных дома, один с посеченной кровлей — там ранен один мужчина. Возле ж/д станции «Краснодар-Сортировочный» обломки повредили контактную сеть, второй пострадавший доставлен в больницу. Оперативные и экстренные службы уже работают на местах. Краснодарцев просят не снимать ПВО, обломки БПЛА и места падений.

При обнаружении подозрительных предметов необходимо звонить по номеру 112.

