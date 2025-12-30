Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал усилия РФ по постконфликтному восстановлению Украины.
«Уверен, что ответственность за восстановление Украины полностью лежит на Западе. Это должно делаться за счет тех, кто спланировал, организовал и осуществил госпереворот в 2014 году», — сказал Константинов.
По его словам, именно с госпереворота Украина встала на путь саморазрушения.
