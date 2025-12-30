Пермские медики помогли военным СВО на передовой

Профессор Юлия Каракулова отметила, что на приёме у неврологов побывали около 50 военнослужащих, прибывших с передовой. По её словам, полученный опыт важен как для медицинской практики, так и для обучения студентов и ординаторов. Сотрудничество с военными медиками планируется продолжить.