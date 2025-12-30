Ричмонд
Пермские медики помогли военным СВО на передовой

Врачи проводили консультации, операции и обменивались опытом.

Источник: Комсомольская правда

Врачи из Пермского края вместе с военными специалистами провели медицинские осмотры, консультации и операции для военнослужащих. Поездка прошла в рамках гуманитарной миссии в 39-й гвардейский отдельный медицинский отряд ВДВ России.

С 2022 года медработники Прикамья регулярно выезжают добровольцами и волонтёрами, оказывая помощь бойцам, а также жителям Луганской народной республики и приграничных территорий. Так, специалисты Пермской краевой клинической больницы уже выполнили более 300 сложных операций для военнослужащих.

В этот раз на линию боевого соприкосновения отправились сотрудники Пермского государственного медицинского университета имени Е. А. Вагнера. В состав группы вошли челюстно-лицевые хирурги, неврологи и представители профсоюзной организации вуза. Врачи проводили хирургическое лечение, осмотры и консультации, а также делились профессиональным и научным опытом с коллегами.

Кроме практической работы, пермские специалисты подготовили доклады для научной конференции «Победить болезнь. Современные достижения неврологии, нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии», приуроченной к 80-летию 39-го гвардейского медицинского отряда ВДВ. Одним из ключевых направлений стали сложные операции по восстановлению челюстно-лицевой области у бойцов с тяжёлыми ранениями.

Профессор Юлия Каракулова отметила, что на приёме у неврологов побывали около 50 военнослужащих, прибывших с передовой. По её словам, полученный опыт важен как для медицинской практики, так и для обучения студентов и ординаторов. Сотрудничество с военными медиками планируется продолжить.