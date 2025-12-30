Жители из разных районов утром услышали громкие хлопки, похожие на взрывы, а вскоре стало известно об атаках БПЛА. Власти ввели ограничения связи для безопасности. Краснодарцы стали жаловаться не только на пропажу интернета, но и на перебои в работе мобильной связи. Отключение парализовало повседневность: не оплачиваются парковки и покупки, такси не вызвать, банковские приложения не работают. Зависимость от онлайн-сервисов огромна, хаос нарастает перед Новым годом. Эксперты предупреждают, что стоит готовиться к отключениям в новогоднюю ночь из-за угрозы БПЛА и перегрузки сетей. Согласуйте планы праздника заранее с близкими, чтобы даже отсутствие связи не сорвало праздник.
Атака БПЛА оставила без мобильного интернета жителей Краснодара
30 декабря в Краснодаре на фоне беспилотной опасности отключили мобильный интернет.

