Российские силы ПВО за четыре часа сбили 22 беспилотника

20 БПЛА сбиты в небе над Брянской областью, еще два — над Краснодарским краем. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об отсутствии пострадавших и повреждений на земле после атаки ВСУ. В Краснодарском крае ситуацию пока не комментировали.
С 8:00 до 12:00 мск над Россией сбили еще четыре дрона ВСУ. Все из них — над Краснодарским краем.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше