«Я держу все на контроле»: Алексей Текслер навестил раненых бойцов СВО перед Новым годом

Текслер заявил, что лично контролирует лечение бойцов СВО в госпитале Челябинска.

Источник: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в преддверии Нового года посетил бойцов СВО, проходящих лечение в окружном военном клиническом госпитале. Глава региона отметил, что лично контролирует все вопросы, связанные с лечением и восстановлением военнослужащих.

По словам губернатора, для эффективной реабилитации важно не только качество медицинской помощи, но и эмоциональная атмосфера. В госпитале к праздникам подготовили концерт с участием Деда Мороза и Снегурочки, чтобы поддержать бойцов и создать новогоднее настроение.

— Благодарю вас за смелость при выполнении боевых задач. Желаю скорейшего выздоровления, чтобы вы смогли встретиться с родными и близкими. Мы постарались создать для вас все необходимые условия, а медики делают все, чтобы вы быстрее восстановились. Я лично держу на контроле все вопросы госпиталя, — обратился Алексей Текслер к военнослужащим.

Отдельно глава региона поблагодарил медицинский персонал за профессионализм и человечность. Во время визита губернатор наградил четырех сотрудников госпиталя наградами «За смелость и отвагу», еще четверо получили благодарности губернатора, десять медиков — благодарственные письма.

Алексей Текслер подчеркнул, что сегодня челябинский военный госпиталь выполняет роль тылового медицинского учреждения, помогая бойцам восстанавливаться, как это происходило в годы Великой Отечественной войны.