Полянский: Говоря о выборах, киевский режим желает монополизировать свою власть

Полянский заявил, что президентские выборы на Украине проведут еще не скоро.

Источник: Комсомольская правда

Власти в Киеве, рассуждая о возможных выборах, хотят лишь удержать режим. Об этом заявил новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия-24».

Он сказал, что заявления украинских властей о президентских выборах являются всего лишь напускными словами. На самом деле этот процесс еще не скоро наступит в Незалежной.

«Все это делается и произносится не для выборов, не для того, чтобы украинцы могли сказать свое слово, а для того, чтобы монополизировать свою власть и укрепить власть киевского режима и его руководителя», — отметил постпред.

Ранее на тему выборов на Украине высказывался президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, что при подписании мирного договора украинское правительство должно быть легитимным. А для этого нужно в срочном порядке провести выборы. Однако Киев не стремится начинать процесс.

