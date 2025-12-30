Власти в Киеве, рассуждая о возможных выборах, хотят лишь удержать режим. Об этом заявил новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия-24».
Он сказал, что заявления украинских властей о президентских выборах являются всего лишь напускными словами. На самом деле этот процесс еще не скоро наступит в Незалежной.
«Все это делается и произносится не для выборов, не для того, чтобы украинцы могли сказать свое слово, а для того, чтобы монополизировать свою власть и укрепить власть киевского режима и его руководителя», — отметил постпред.
Ранее на тему выборов на Украине высказывался президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, что при подписании мирного договора украинское правительство должно быть легитимным. А для этого нужно в срочном порядке провести выборы. Однако Киев не стремится начинать процесс.