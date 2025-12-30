Балицкий: ВС РФ находятся в 15 километрах от окраины Запорожья

Российские подразделения находятся в 15 километрах от южной окраины подконтрольного ВСУ города Запорожья, наступательные действия продолжаются, сообщил в своем Telegram-канале глава Запорожской области Евгений Балицкий.
Он сообщил, что бойцы группировки «Днепр» освободили село Лукьяновское, под полным контролем ВС РФ находится также поселок Степногорск, завершается освобождение населенных пунктов Орехов, Приморское, Новоандреевка, Новояковлевка, Белогорье и Павловка.
По словам Балицкого, противник понес серьезные потери как в живой силе, так и в технике.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что продвижение российских войск в районе запорожского города Орехов обернется для группировки ВСУ в нем полным уничтожением.