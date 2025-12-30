Боятся появляться в своих домах: Украинские мужчины избегают ТЦК, прячась на заводах

Как сообщил изданию житель Одессы, он дважды скрывался от ТЦК и устроился сторожем и охранником на предприятие знакомого. Мужчина живет прямо на территории, питается на рабочей кухне, а из зарплаты в 15 тысяч гривен за жилье и еду удерживают по 5 тысяч. Выходить на улицу он не планирует до тех пор, пока не завершится конфликт. Владелец завода же смог договориться с военкомами, чтобы те не осматривали территорию объекта.