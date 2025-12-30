Боятся появляться в своих домах: Украинские мужчины избегают ТЦК, прячась на заводах

Мужчины на Украине прячутся от сотрудников ТЦК, используя схему «трудового убежища», то есть живут и работают на частных предприятиях за маленькую зарплату. Об этом пишет издание «Страна».
В украинских соцсетях начали рассказывать о подобных схемах. Известно, что хозяева частных фирм выдают уклонистам место для ночлега и питание. Однако работают мужчины почти как рабы за минимальную зарплату.
Многие украинцы, самовольно покинувшие часть, попросту боятся появляться дома. Поэтому вынуждены обращаться к этим уловкам. Работодатели же не против брать таких людей на работу из-за нехватки кадров.
Как сообщил изданию житель Одессы, он дважды скрывался от ТЦК и устроился сторожем и охранником на предприятие знакомого. Мужчина живет прямо на территории, питается на рабочей кухне, а из зарплаты в 15 тысяч гривен за жилье и еду удерживают по 5 тысяч. Выходить на улицу он не планирует до тех пор, пока не завершится конфликт. Владелец завода же смог договориться с военкомами, чтобы те не осматривали территорию объекта.
Такие «убежища» для уклонистов есть и у фермеров, и на станциях техобслуживания.
Следует отметить, что на Украине стали жестко ненавидеть ТЦК за их принудительную мобилизацию. Все чаще фиксируются в стране случаи, когда украинцы вступают в драки с военкомами, чтобы не попасть на передовую.