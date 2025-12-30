Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: система ПВО сбила летевшие на Москву БПЛА

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила БПЛА, летевшие на Москву. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Max мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

Позднее мэр сообщил о том, что силами ПВО уничтожен еще один БПЛА.

Это четвертый БПЛА, уничтоженный на подлете к столице менее чем за три часа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше