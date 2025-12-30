Собянин: система ПВО сбила летевшие на Москву БПЛА

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
Позднее мэр сообщил о том, что силами ПВО уничтожен еще один БПЛА.
Это четвертый БПЛА, уничтоженный на подлете к столице менее чем за три часа.
