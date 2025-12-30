ПВО России за четыре часа уничтожила 109 украинских беспилотников

В ведомстве уточнили, что над территорией Брянской области было уничтожено 80 беспилотников, 10 — над Калужской областью, 8 — над Московским регионом, включая три дрона, летевших на Москву, 7 — над Курской областью, 2 — над Воронежской областью, а также по одному беспилотнику над Белгородской и Смоленской областями.