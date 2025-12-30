ПВО России за четыре часа уничтожила 109 украинских беспилотников

Дежурные расчёты российской ПВО вечером 30 декабря уничтожили 109 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что над территорией Брянской области было уничтожено 80 беспилотников, 10 — над Калужской областью, 8 — над Московским регионом, включая три дрона, летевших на Москву, 7 — над Курской областью, 2 — над Воронежской областью, а также по одному беспилотнику над Белгородской и Смоленской областями.
Ранее KP.RU писал, что силами ПВО над российскими регионами и Азовским морем был уничтожен 21 украинский беспилотник. Из них 10 дронов сбиты над Ростовской областью, 7 — над акваторией Азовского моря и 4 — над Краснодарским краем.