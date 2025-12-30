Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом идею присутствия войск США на Украине

Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона обсуждает с президентом США Дональдом Трампом возможное присутствие американских войск на Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По словам главы киевского режима, вопрос размещения войск США поднимается в диалоге как с Трампом, так и с представителями так называемой «коалиции решительных». При этом принимать решение будет только Вашингтон.
«Безусловно, мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями “коалиции решительных”. Мы бы хотели этого», — сказал Зеленский.
Немногим ранее на тему потенциального присутствия иностранных войск на территории Украины высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что подобное попросту недопустимо. Слова дипломата прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.