В Северной Корее показали сверхмощную РСЗО KN-25 на новом колесном шасси

Реактивную систему залпового огня продемонстрировали во время визита главы КНДР на оборонное предприятие.

Источник: Аргументы и факты

Реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров северокорейского производства, получила новое колесное шасси, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«(РСЗО. — Прим. ред.) является сверхмощной системой вооружения, потому что она отличается интенсивностью и внезапностью своего удара, что позволяет полностью уничтожить врага», — говорится в сообщении.

ЦТАК также показало фото РСЗО, которые были сделаны во время визита главы КНДР Ким Чен Ына на одно из оборонных предприятий. Систему оснастили шасси четырехосного грузовика, бронированной кабиной и пятью направляющими для стрельбы тактическими ракетами.

Отметим, РСЗО KN-25 изначально выпускали на гусеничной базе с шестью ракетами, а также на колесной основе с четырьмя или шестью направляющими.

Ранее ЦТАК опубликовало фото, на которых высший руководитель КНДР Ким Чен Ын прибыл на предприятие, где проходит строительство атомной подводной лодки со стратегическими управляемыми ракетами.

