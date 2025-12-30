Туск: США хотят разместить войска на Украине

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что готовность США разместить свои войска на территории Украины в рамках гарантий безопасности после того, как будет достигнуто урегулирование конфликта, вызвала удивление у некоторых западных партнёров.
«Ключевым следствием разговоров Трампа с Зеленским является американская декларация о готовности участия Соединенных Штатов в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира, включительно с присутствием американских войск», — сказал Туск в эфире польского телеканала TVN24 во вторник 30 декабря, отметив, что этот шаг со стороны Вашингтона является чем-то новым.
В то же время Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом идею присутствия войск США на Украине, и решение будет принимать только Вашингтон.
Также Зеленский заявил, что Трамп хочет втрое поднять украинцам зарплаты.
При этом Трамп признался, что ему жаль наёмников, которые едут на Украину.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что западные «миротворцы» на Украине станут законной целью для ВС РФ.