Силы ПВО за три часа уничтожили 27 украинских БПЛА

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за три часа вечером во вторник сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Тридцатого декабря т.г. в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Калужской области, пять БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, и по одному БПЛА — над территориями Курской и Тульской областей», — говорится в сообщении.

