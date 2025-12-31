Минобороны: Силы ПВО сбили 27 беспилотников над регионами РФ за три часа

Российские силы ПВО отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории шести российских регионов при помощи БПЛА. Об этом информирует пресс-служба МО РФ.
«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе.
Сообщается, что больше всего беспилотников сбито над территорией Калужской области. Здесь ликвидировано 14 БПЛА. Также обезврежены дроны над территорией Республики Крым (пять беспилотников), Белгородской области (три БПЛА), Московского региона (три беспилотных аппарата, два из которых направлялись на Москву), и ещё по одному — в небе Курской и Тульской областей.
Накануне губернатор Московской области Воробьёв рассказал, что силы ПВО И РЭБ сбили 21 беспилотник в небе над Подмосковьем, при этом один человек получил осколочные ранения.
Всего же дежурные расчёты российской ПВО вечером 30 декабря уничтожили 109 украинских беспилотников над регионами России.