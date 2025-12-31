Лидеры ЕС созвонились после атаки БПЛА на резиденцию Путина: вот что обсуждали

Лидеры ряда европейских стран экстренно созвонились после поступления информации о попытке ВСУ атаковать резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина при помощи беспилотников.
«Европейские лидеры провели разговор для обсуждения ситуации по Украине после того, как президент России Владимир Путин заявил, что пересмотрит переговорную позицию своей страны», — информировало агентство Bloomberg.
Сообщается, что в обсуждении приняли участие лидеры трёх стран. Речь идёт о канцлере ФРГ Фридрихе Мерце, президенте Финляндии Александре Стуббе, премьер-министре Польши Дональде Туске. Также в консультации приняла участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, в ночь на 29 декабря киевский режим попытался нанести удар беспилотниками по государственной резиденции президента России, расположенной в Новгородской области. Для этого использовался 91 дрон. Все БПЛА ликвидированы российскими силами противовоздушной обороны.
Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что атака была совершена на фоне интенсивных переговоров России и США по украинскому урегулированию. Министр указал, что объекты для ответных ударов ВС РФ уже определены. Лавров добавил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако пересмотрит свою переговорную позицию.
Сообщалось, что президент США Дональд Трамп был шокирован атакой ВСУ на резиденцию Путина.
После этого постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон планирует детально разобраться в обстоятельствах недавней попытки Украины нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина.
При этом Зеленский отрицает факт атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина украинскими дронами. Он назвал произошедшее «фейком».
Тем временем военный эксперт Живов перечислил варианты ответа РФ на атаку на резиденцию Путина. При этом эксперт подчеркнул, что в ходе СВО не изменится ничего — она будет идти по плану.
Ранее сообщалось, что военкор Александр Коц заподозрил Великобританию в причастности к атаке на резиденцию президента России Владимира Путина. По его словам, молчание стран Запада по поводу произошедшего выглядит показательно. Коц отметил, что в подобных ситуациях западные политики обычно выступают с резкими заявлениями, но в этот раз реакции практически не последовало.