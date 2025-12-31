В Туапсе после атаки БПЛА повреждены газовая труба и причал

В Краснодарском крае силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в ночь на 31 декабря. К сожалению, не обошлось без последствий. Об этом информирует оперштаб Краснодарского края.
«В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту», — сказано в релизе. Также сообщается, что по предварительным данным никто не пострадал.
Накануне российские силы ПВО отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории шести российских регионов при помощи БПЛА. С 20.00 мск до 23.00 вторника 30 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Кроме того, губернатор Московской области Воробьёв рассказал, что силы ПВО И РЭБ сбили 21 беспилотник в небе над Подмосковьем, при этом один человек получил осколочные ранения.