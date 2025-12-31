Румыния хочет выделить 50 млн евро на закупку у США оружия для Киева

Румыния намерена выделить 50 млн евро на закупки оружия для передачи его Украине. Об этом информирует министерство иностранных дел Румынии.
«Правительство Румынии приняло решение о присоединении к государствам, которые вносят вклад в предложенный США “Список приоритетных закупок, необходимых для обороны Украины” (PURL)», — сказано в опубликованном на сайте ведомства релизе.
Там же сообщается, что Румыния закупит оружие для Киева на 50 млн евро.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поставки вооружений Украине по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) достигнут примерно 5 млрд долларов к концу 2025 года.
Тем временем американские аналитики отмечают, что помощь Киеву вышла боком Соединенным Штатам, поскольку многие их военные склады сейчас пустуют. Это может негативно повлиять на возможности американских войск в случае необходимости быстрого реагирования.