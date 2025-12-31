Украинский солдат в Гуляйполе помог раненому российскому бойцу и сдался в плен

Украинский солдат Сергей Шевченко помог российскому бойцу перевязать рану, вместе с ним дождался военнослужащих ВС РФ и сдался в плен. Историю рассказывает РИА Новости.
Сообщается, что это произошло в Гуляйполе. Украинский военный оказался под атакой беспилотников собственных сослуживцев, причём использовались тяжёлые БПЛА типа «Баба-Яга». По словам Шевченко, раненый российский боец буквально рухнул на него.
«Я его перевязал, он раненый был. Я ему дал бинты, обезболивающее», — сказал Шевченко, добавив, что вместе с раненым россиянином они переждали атаку украинского дрона. Когда их нашли российские военные, Шевченко сдался в плен.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как украинский военный сдался в плен после девяти дней блуждания в лесу без связи.
Трогательная история о том, как украинский военнослужащий, который был насильно мобилизован ТЦК, встретился на поле боя с родным братом — военным РФ, и сдался в плен, здесь на KP.RU.