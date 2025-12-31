46 военнослужащих новосибирцев вернулись из плена ВСУ за 2025 год

В 2025 году из украинского плена было освобождено 46 военнослужащих — жителей Новосибирской области, что более чем в два раза превышает показатели предыдущего периода. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева, представив статистику возвращения земляков.
«Вопрос освобождения военнослужащих решается совместно с Министерством обороны РФ и Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой», — отметила Зерняева.
Она также добавила, что подтверждение факта нахождения военнослужащего в плену является сложной процедурой, а установление соответствующего статуса осуществляет Главное управление военной полиции Министерства обороны. Для сравнения, в 2024 году из плена было освобождено 18 жителей региона.