46 военнослужащих новосибирцев вернулись из плена ВСУ за 2025 год

В 2025 году из украинского плена было освобождено 46 военнослужащих — жителей Новосибирской области, что более чем в два раза превышает показатели предыдущего периода. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева, представив статистику возвращения земляков.