Два человека пострадали при атаке БПЛА в Туапсе, угрозы их жизни нет

Два человека получили травмы при атаке дронов ВСУ на Туапсе в ночь на 31 декабря. Об этом информирует оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
Также сообщается, что повреждены пять домов. Речь идёт об одном частном доме и четырёх многоквартирных, там выбиты стёкла.
Пострадавшие в больнице, им оказывают медпомощь, угрозы жизни этих людей нет, сказано в релизе.
Также сообщается, что сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на одном из причалов и пожар на площади 300 кв м на территории НПЗ.
Накануне сообщалось, что в Краснодарском крае силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в ночь на 31 декабря.
Накануне губернатор Московской области Воробьёв рассказал, что силы ПВО И РЭБ сбили 21 беспилотник в небе над Подмосковьем, при этом один человек получил осколочные ранения.
Всего же дежурные расчёты российской ПВО вечером 30 декабря уничтожили 109 украинских беспилотников над регионами России.