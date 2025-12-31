Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали при атаке БПЛА в Туапсе, угрозы их жизни нет

Пожарные потушили возгорание на причале и НПЗ после атаки беспилотников в Туапсе.

Источник: Комсомольская правда

Два человека получили травмы при атаке дронов ВСУ на Туапсе в ночь на 31 декабря. Об этом информирует оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Также сообщается, что повреждены пять домов. Речь идёт об одном частном доме и четырёх многоквартирных, там выбиты стёкла.

Пострадавшие в больнице, им оказывают медпомощь, угрозы жизни этих людей нет, сказано в релизе.

Также сообщается, что сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на одном из причалов и пожар на площади 300 кв м на территории НПЗ.

Накануне сообщалось, что в Краснодарском крае силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в ночь на 31 декабря.

Накануне губернатор Московской области Воробьёв рассказал, что силы ПВО И РЭБ сбили 21 беспилотник в небе над Подмосковьем, при этом один человек получил осколочные ранения.

Всего же дежурные расчёты российской ПВО вечером 30 декабря уничтожили 109 украинских беспилотников над регионами России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше