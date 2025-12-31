Расчет Д-30 уничтожил склад боеприпасов и живую силу ВСУ у Константиновки

«Осуществляя разведку в районе населенного пункта Константиновка, операторы войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили местонахождение вражеского полевого склада боеприпасов и скопление живой силы противника. Координаты цели были доведены до расчета 122-мм гаубицы Д-30. Точным огнем артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии уничтожили полевой склад боеприпасов противника», — говорится в сообщении.