Расчет Д-30 уничтожил склад боеприпасов и живую силу ВСУ у Константиновки

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 Южной группировки войск уничтожил полевой склад боеприпасов и группу украинских военных в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Осуществляя разведку в районе населенного пункта Константиновка, операторы войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили местонахождение вражеского полевого склада боеприпасов и скопление живой силы противника. Координаты цели были доведены до расчета 122-мм гаубицы Д-30. Точным огнем артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии уничтожили полевой склад боеприпасов противника», — говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, вызванная детонация после попадания в склад уничтожила военных ВСУ, находившихся поблизости.