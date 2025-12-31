Ричмонд
Расчеты БПЛА «Молния-2» сорвали подвоз боеприпасов ВСУ западнее Гуляйполя

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Расчеты беспилотных комплексов «Молния-2» группировки войск «Восток» уничтожили артиллерийское орудие ВСУ и сорвали подвоз боеприпасов западнее населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетами беспилотных авиационных комплексов “Молния-2” группировки войск “Восток” в ходе воздушной разведки выявлены огневые средства и маршруты подвоза боеприпасов противника западнее населенного пункта Гуляйполе. После доразведки и уточнения обстановки расчеты “Молния-2” нанесли точечные удары по выявленным целям. В результате уничтожено артиллерийское орудие ВСУ, а также легкая и грузовая автомобильная техника, задействованная для подвоза боекомплекта и материальных средств», — говорится в сообщении.

Инженер с позывным Баян рассказал, что операторы БПЛА в ходе выполнения задач на запорожском направлении уничтожают объекты ВСУ, помогая продвигаться российской пехоте. «Когда FPV не достает по дальности, подключается “Молния”. Она работает на дистанции до 8−10 километров — для нее это нормально. Применяемся по скоплениям техники, при ротациях, по выявленным огневым средствам. Работаем скрытно, чтобы противник не смог нанести ответный удар», — рассказал боец.

В военном ведомстве уточнили, что уничтожение целей сорвало снабжение подразделений противника и «снизило его возможности по ведению огня и маневру на данном участке». Как добавили в Минобороны РФ, также артиллерийские расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили блиндажи ВСУ в лесополосах западнее Гуляйполя.

