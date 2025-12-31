ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

В ведомстве уточнили, что после получения данных о скоплении живой силы ВСУ на укрепленном опорном пункте противника, артиллерийский расчет размаскировал орудие и 152-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожил все выявленные вражеские цели на дистанции более 18 км. «Корректировка огня артиллерийского орудия велась в режиме реального времени операторами войск беспилотных систем группировки», — добавили в Минобороны РФ.