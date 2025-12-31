Ричмонд
ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Артиллерийский расчет 152-мм пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» сорвал ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой пушки “Гиацинт-Б” 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Центр” поддержали огнем штурмовые группы и уничтожили скопление живой силы на укрепленном опорном пункте формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после получения данных о скоплении живой силы ВСУ на укрепленном опорном пункте противника, артиллерийский расчет размаскировал орудие и 152-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожил все выявленные вражеские цели на дистанции более 18 км. «Корректировка огня артиллерийского орудия велась в режиме реального времени операторами войск беспилотных систем группировки», — добавили в Минобороны РФ.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше