ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

«Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой пушки “Гиацинт-Б” 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Центр” поддержали огнем штурмовые группы и уничтожили скопление живой силы на укрепленном опорном пункте формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что после получения данных о скоплении живой силы ВСУ на укрепленном опорном пункте противника, артиллерийский расчет размаскировал орудие и 152-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожил все выявленные вражеские цели на дистанции более 18 км. «Корректировка огня артиллерийского орудия велась в режиме реального времени операторами войск беспилотных систем группировки», — добавили в Минобороны РФ.