«Солнцепек» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в районе Купянска

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации противника на подступах к Купянску, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Расчет тяжелой огнеметной системы “Солнцепек” 6-й гвардейской армии группировки войск “Запад” нанес удар по пункту временной дислокации и живой силе ВСУ на западных подступах к Купянску. Удар был осуществлен на основании разведданных, полученных с использованием беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем», — говорится в сообщении.

Как отметил механик-водитель ТОС-1А с позывным Малой, расчеты «Солнцепека» работают преимущественно по западному подступу к Купянску, не давая ВСУ продвинуться и подтянуть свои резервы к городу.