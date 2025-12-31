«Солнцепек» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в районе Купянска

«Расчет тяжелой огнеметной системы “Солнцепек” 6-й гвардейской армии группировки войск “Запад” нанес удар по пункту временной дислокации и живой силе ВСУ на западных подступах к Купянску. Удар был осуществлен на основании разведданных, полученных с использованием беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем», — говорится в сообщении.