В Киеве прозвучало несколько взрывов в ночь на 31 декабря

Несколько взрывов прозвучало в Киеве в ночь на 31 декабря. Об этом информирует издание «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», — такой пост размещён в Telegram-канале издания.
В то же время издание «Зеркало недели» информирует о взрывах и возгораниях в Одессе. Всё это происходит на фоне объявленной как в столице Украины, так и в ряде регионов воздушной тревоги, как свидетельствуют данные онлайн-карты оповещений украинского министерства цифровой трансформации.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Напомним, в двух городах Украины, Одессе и Харькове, ночью 30 декабря прогремели взрывы, местные власти не стали комментировать ситуацию.
Также сообщалось, что несколько серий взрывов раздались в Киеве в ночь на субботу, 27 декабря. Мэр украинской столицы Виталий Кличко объяснил их срабатыванием системы ПВО.