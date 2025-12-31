В Киеве прозвучало несколько взрывов в ночь на 31 декабря

В то же время издание «Зеркало недели» информирует о взрывах и возгораниях в Одессе. Всё это происходит на фоне объявленной как в столице Украины, так и в ряде регионов воздушной тревоги, как свидетельствуют данные онлайн-карты оповещений украинского министерства цифровой трансформации.