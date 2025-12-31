Расчёт российской буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» не позволил украинским формированиям провести ротацию на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что артиллеристы получили информацию об укрепленном опорном пункте с живой силой ВСУ. Российские бойцы замаскировали гаубицу и стали наносить удары по противнику с расстояния 18 километров. Для поражения цели использовались осколочно-фугасные снаряды калибра 152 мм.
«Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой пушки “Гиацинт-Б” 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Центр” поддержали огнём штурмовые группы и уничтожили скопление живой силы на укрепленном опорном пункте формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО», — отметили в Минобороны РФ.
Корректировка стрельбы из гаубицы производилась российскими операторами беспилотных систем.
Напомним, 30 декабря Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись с кадрами поражения позиции ВСУ в зоне спецоперации. Отмечалось, что российские военные устроили противнику «огневую карусель» из беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Удары по украинским формированиям наносились специалистами центра «Рубикон».