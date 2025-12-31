Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёт гаубицы «Гиацинт-Б» сорвал ротацию ВСУ под Красноармейском в ДНР

Расчёт гаубицы «Гиацинт-Б» ВС России на красноармейском направлении наносил удары по противнику с расстояния 18 км.

Источник: Аргументы и факты

Расчёт российской буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» не позволил украинским формированиям провести ротацию на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что артиллеристы получили информацию об укрепленном опорном пункте с живой силой ВСУ. Российские бойцы замаскировали гаубицу и стали наносить удары по противнику с расстояния 18 километров. Для поражения цели использовались осколочно-фугасные снаряды калибра 152 мм.

«Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой пушки “Гиацинт-Б” 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Центр” поддержали огнём штурмовые группы и уничтожили скопление живой силы на укрепленном опорном пункте формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО», — отметили в Минобороны РФ.

Корректировка стрельбы из гаубицы производилась российскими операторами беспилотных систем.

Напомним, 30 декабря Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись с кадрами поражения позиции ВСУ в зоне спецоперации. Отмечалось, что российские военные устроили противнику «огневую карусель» из беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Удары по украинским формированиям наносились специалистами центра «Рубикон».

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше