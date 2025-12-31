Украинские формирования из-за проблем, с которыми они сталкиваются на фронте, в 2026 году будут активнее применять в ходе боевых действий террористические методы, заявил американский аналитик Марк Слебода.
Он допустил, что в какой-то момент из-за тяжёлой экономической ситуации на Украине наступит политический крах киевского режима. По словам эксперта, такой исход более вероятен, чем провал ВСУ.
«В любом случае украинцы будут терпеть поражения, и из-за потерь на поле боя, из-за плохой политической и экономической ситуации они всё чаще будут прибегать к грязным методам ведения боевых действий», — сказал аналитик в видеоблоге американской журналистки Рейчел Блевинс.
Слебода обратил внимание, что ВСУ уже используют «грязные приёмы», но в новом году их террористическая деятельность ещё больше активизируется. Эксперт убеждён, что это никак не остановит Россию. Кроме того, как он полагает, на преступления ВСУ РФ будет реагировать более решительно и масштабно.
Напомним, ранее американский военный аналитик Андрей Мартьянов предупредил, чтостремление Киева играть с «красными линиями» грозит серьёзными последствиями, поскольку украинские власти могут быть приравнены к террористам. Комментируя попытку ВСУ атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области, эксперт отметил, что РФ обладает огромным потенциалом для превращения Украины в государство каменного века.