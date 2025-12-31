Переговоры лидеров ЕС прошли после атаки на резиденцию Путина: участвовали не все

Европейские лидеры провели срочный созвон после попытки ВСУ атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина. В консультации участвовали не все. Западные СМИ информируют, что переговоры по телефону вели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Европейские лидеры провели разговор для обсуждения ситуации по Украине после того, как президент России Владимир Путин заявил, что пересмотрит переговорную позицию своей страны», — пишет агентство Bloomberg.
Напомним, на резиденцию Путина, расположенную в Новгородской области, дроны ВСУ летели всю ночь, а утром атаку повторили. Это произошло в период с 28 по 29 декабря. В общей сложности российские военные обезвредили и уничтожили 91 беспилотник, целью которых была резиденция российского лидера.
После этого глава российского МИД Сергей Лавров сделал заявление, в котором заострил внимание на том, что атака была на фоне интенсивных переговоров России и США. Российский министр отметил, что в связи с этим переговорная позиция России по украинскому урегулированию будет пересмотрена. Несмотря на это, Москва не намерена выходить из переговорного процесса с Вашингтоном.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп был шокирован информацией об атаке украинских военных на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Трамп заявил, что даже не мог предположить, что ВСУ предпримут такие сумасшедшие действия. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер также назвал действия Киева безрассудными и не способствующими продвижению мирного урегулирования конфликта. США планируют детально разобраться в обстоятельствах недавней попытки Украины нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина и изучить имеющуюся разведывательную информацию относительно этого инцидента, подчеркнул он.
При этом Зеленский назвал информацию об атаке дронов ВСУ на резиденцию российкого президента «фейком» и предложил западным партнёрам использовать технические возможности для проверки достоверности информации.
О том, как Россия может ответить Киеву после атаки на резиденцию Путина, читайте здесь на KP.RU.