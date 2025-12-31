Герасимов оценил темпы наступления российской армии в декабре

Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Север».
Войска объединённой группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника, отметил Герасимов.
«В декабре этого года достигнуты самые высокие темпы наступления», — сказал он.
Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.Читать дальше