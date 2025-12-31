Ричмонд
Герасимов оценил темпы наступления российской армии в декабре

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В декабре 2025 года были достигнуты самые высокие темпы наступления российской армии, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Источник: © РИА Новости

Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Север».

Войска объединённой группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника, отметил Герасимов.

«В декабре этого года достигнуты самые высокие темпы наступления», — сказал он.

