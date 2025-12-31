Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять военных ВСУ переправились через Днепр, чтобы сдаться в плен

Военные ВСУ сдались в плен с помощью чат-бота в Telegram.

Источник: Комсомольская правда

Пять боевиков Вооруженных сил Украины на херсонском направлении сложили оружие и переправились на надувной моторной лодке через Днепр, где позже сдались в плен российским военным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Как сообщается украинские военные сдались в плен по инструкции и выходу, организованными российскими подразделениями через специальные чат-боты. Операцию организовали с упором на скрытность и безопасность перемещения сдающихся бойцов ВСУ.

«Украинские военные без оружия и бронежилетов переправились через Днепр на моторной лодке и с поднятыми руками высадились в заранее оговоренное место, где их встречали российские бойцы», — рассказал представитель российских силовых структур.

Военные украинской армии сдались с помощью чат-бота в Telegram с названием FREE_SOLDIER2022.

Ранее украинский военнослужащий, который был насильно мобилизован ТЦК, встретился на поле боя с родным братом — российским военным, и сдался в плен.