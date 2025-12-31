Угроза атаки БПЛА действовала около четырех часов в Самарской области 31 декабря

В Самарской области вновь объявляли угрозу атаки беспилотников. Она действовала около четырех часов.
В седьмом часу утра стало известно, что угроза атаки беспилотников в регионе снята. Работу аэропорта Курумоч в этот период не ограничивали. Он по-прежнему выпускает и принимает самолеты.
