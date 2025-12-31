Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Таиланда сообщил о передаче Камбодже 18 военнопленных

Таиланд заявил, что отпустил пленных в качестве жеста доброй воли и укрепления доверия с Камбоджей.

Источник: Аргументы и факты

Таиланд передал Камбодже 18 камбоджийских военнослужащих, которые попали в плен в июле во время предыдущей эскалации конфликта между двумя странами, сообщило таиландское внешнеполитическое ведомство.

Ранее указанные государства подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня на границе после 20 дней боевых действий. Перемирие вступило в силу.

В МИД Таиланда отметили, что военнопленные были переданы Камбодже в рамках достигнутых договорённостей. Процедура состоялась в соответсвии со сделкой, согласно которой пленных должны были отпустить, если режим прекращения огня соблюдается в течение 72 часов.

«Освобождение (военнослужащих) также соответствует духу Совместной декларации Таиланда и Камбоджи, подписанной 26 октября 2025 года в Куала-Лумпуре», — подчеркнуло в своём сообщение внешнеполитического ведомства Таиланда.

Кроме того, в МИД заявили, что военных отпустили в качестве жеста доброй воли и укрепления доверия с камбоджийской стороной, а также в соответствии с международными гуманитарными принципами. Таиландские власти выразили надежду, что Камбоджа ответит взаимностью, содействуя поддержанию устойчивого мира.

Во внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что Таиланд обращался с пленными «в соответствии с международным гуманитарным правом». Процедура передачи военных проходила в присутствии группы наблюдателей стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Напомним, отношения Камбоджи и Таиланда вновь обострились 7 декабря. В пограничных районах этих стран вспыхнули боевые действия. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и начали наносить удары по объектам. Сообщалось о погибших и пострадавших в результате этого конфликта.