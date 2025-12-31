МИД Таиланда сообщил о передаче Камбодже 18 военнопленных

Кроме того, в МИД заявили, что военных отпустили в качестве жеста доброй воли и укрепления доверия с камбоджийской стороной, а также в соответствии с международными гуманитарными принципами. Таиландские власти выразили надежду, что Камбоджа ответит взаимностью, содействуя поддержанию устойчивого мира.