МИД Таиланда сообщил о передаче Камбодже 18 военнопленных

Таиланд передал Камбодже 18 камбоджийских военнослужащих, которые попали в плен в июле во время предыдущей эскалации конфликта между двумя странами, сообщило таиландское внешнеполитическое ведомство.
Ранее указанные государства подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня на границе после 20 дней боевых действий. Перемирие вступило в силу.
В МИД Таиланда отметили, что военнопленные были переданы Камбодже в рамках достигнутых договорённостей. Процедура состоялась в соответсвии со сделкой, согласно которой пленных должны были отпустить, если режим прекращения огня соблюдается в течение 72 часов.
«Освобождение (военнослужащих) также соответствует духу Совместной декларации Таиланда и Камбоджи, подписанной 26 октября 2025 года в Куала-Лумпуре», — подчеркнуло в своём сообщение внешнеполитического ведомства Таиланда.
Кроме того, в МИД заявили, что военных отпустили в качестве жеста доброй воли и укрепления доверия с камбоджийской стороной, а также в соответствии с международными гуманитарными принципами. Таиландские власти выразили надежду, что Камбоджа ответит взаимностью, содействуя поддержанию устойчивого мира.
Во внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что Таиланд обращался с пленными «в соответствии с международным гуманитарным правом». Процедура передачи военных проходила в присутствии группы наблюдателей стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Напомним, отношения Камбоджи и Таиланда вновь обострились 7 декабря. В пограничных районах этих стран вспыхнули боевые действия. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и начали наносить удары по объектам. Сообщалось о погибших и пострадавших в результате этого конфликта.