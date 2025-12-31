Ричмонд
Герасимов: войска РФ уверенно продвигаются вглубь обороны противника

Герасимов провел проверку выполнения боевых задач группировкой войск «Север».

Источник: Комсомольская правда

Войска объединенной группировки Вооруженных сил (ВС) России уверенно продвигаются вглубь обороны украинской армии. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Север».

«Войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника», — сказал он.

По его словам, в 2025 году российские войска демонстрируют самые высокие темпы наступления. За последний месяц подразделения освободили более 700 квадратных километров территории, а в Сумской и Харьковской областях под контроль были взяты семь населенных пунктов.

Кроме того, начальник Генштаба РФ отметил, что президент России Владимир Путин поставил задачу продолжить расширение зоны безопасности для защиты жителей Белгородской и Курской областей.

В ходе поездки Герасимов заслушал доклады командующего и командиров группировки «Север», а также вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.

Накануне Владимир Путин дал положительную оценку скорости продвижения российских войск на передовой. Он заявил, что действия ВС России в зоне СВО приносят конкретные результаты, это хорошая новость для граждан.

