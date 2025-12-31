Герасимов раскрыл задачу войскам на 2026 год

Путин несколько раз, например, в марте заявлял о необходимости создать зону безопасности вдоль государственной границы России. В июне 2023 года он заявил, что Россия может рассмотреть возможность организации санитарной зоны на Украине, если обстрелы российских территорий не прекратятся. Он подчеркнул, что такая зона должна находиться на расстоянии, с которого невозможно будет наносить удары по российской территории.