Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зеленский был не единственным»: в атаке на резиденцию Путина заподозрили еще одну страну кроме Украины

L'AntiDiplomatico: за атакой на резиденцию президента РФ стояли Киев и Лондон.

Источник: Комсомольская правда

За атакой беспилотников украинской армии на резиденцию президента России Владимира Путина стоял не только глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом пишет издание L'AntiDiplomatico.

Авторы статьи допустили, что за атакой на резиденцию российского лидера стояла и Великобритания.

«Очевидно, что Зеленский был не единственным, кто стоял за этой атакой: по крайней мере, его главный сторонник в Британии одобрил ее; иначе он бы просто не осмелился это сделать», — отмечается в публикации.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg лидеры ряда европейских стран экстренно созвонились после поступления информации о попытке ВСУ атаковать резиденцию президента РФ. В обсуждении приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стуббе и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Напомним, в ночь на 29 декабря киевский режим попытался нанести удар дронами по государственной резиденции президента РФ в Новгородской области. Для этого использовался 91 беспилотник.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская армия уже определила время ответного удара и объекты, по которым он будет нанесен.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше