За атакой беспилотников украинской армии на резиденцию президента России Владимира Путина стоял не только глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом пишет издание L'AntiDiplomatico.
Авторы статьи допустили, что за атакой на резиденцию российского лидера стояла и Великобритания.
«Очевидно, что Зеленский был не единственным, кто стоял за этой атакой: по крайней мере, его главный сторонник в Британии одобрил ее; иначе он бы просто не осмелился это сделать», — отмечается в публикации.
Как сообщало ранее агентство Bloomberg лидеры ряда европейских стран экстренно созвонились после поступления информации о попытке ВСУ атаковать резиденцию президента РФ. В обсуждении приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стуббе и премьер-министр Польши Дональд Туск.
Напомним, в ночь на 29 декабря киевский режим попытался нанести удар дронами по государственной резиденции президента РФ в Новгородской области. Для этого использовался 91 беспилотник.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская армия уже определила время ответного удара и объекты, по которым он будет нанесен.