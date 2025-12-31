Ричмонд
Над регионами России за ночь сбили 86 украинских БПЛА

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские средств ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 86 украинских БПЛА, из них 56 — над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 30 декабря текущего года до 08:00 мск 31 декабря текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 56 БПЛА — над акваторией Черного моря, 9 БПЛА — над территорией Брянской области, по 8 БПЛА — над территориями Липецкой области и Республики Крым и 5 БПЛА — над территорией Краснодарского края», — сказали там.

