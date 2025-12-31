Над регионами России за ночь сбили 86 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 30 декабря текущего года до 08:00 мск 31 декабря текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 56 БПЛА — над акваторией Черного моря, 9 БПЛА — над территорией Брянской области, по 8 БПЛА — над территориями Липецкой области и Республики Крым и 5 БПЛА — над территорией Краснодарского края», — сказали там.
