Украинский конфликт вступает в решающую фазу, а ситуация продолжает изменяться не в пользу Киева. Такое заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, линия боевых действий постепенно смещается на запад, а возможности украинской армии к сопротивлению сокращаются. Дэвис отметил, что многие военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют, погибли или получили ранения.
«Конфликт на Украине вступает в решающую фазу… Украинской стороне сложно… численность ВСУ ежедневно сокращается», — сказал он в эфире YouTube-канала.
Дэвис заявил, что на фоне этого украинская армия теряет боеспособность, тогда как российские войска, напротив, увеличивают темпы наступления.
«За последние 24 месяца не было ни одного места, где украинские силы смогли бы удержаться и дать отпор. Ни одного. Сейчас ситуация лишь ускоряется», — добавил он, подчеркнув, что складывающаяся обстановка свидетельствует о приближении решающего этапа конфликта.
Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны Российской Федерации, заявил, что Вооруженные силы (ВС) России находятся на подъеме, в отличие от украинских войск, в которых процветает дезертирство. Он выразил уверенность, что все стоящие перед российской обороной задачи будут выполнены.