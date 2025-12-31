Российские войска рекордно быстрыми темпами продвигаются вглубь обороны Вооруженных сил Украины. Об этой новости рассказал руководитель Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов во время проверки выполнения боевых целей группировкой войск «Север».
«Войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника», — заявил Герасимов.
Начальник Генштаба отметил, что в 2025 году российская армия продвигается вперед быстрее, чем когда-либо. За последний месяц военные взяли под контроль более 700 квадратных километров. Кроме того, они освободили семь населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях.
Герасимов добавил, что глава российского государства Владимир Путин поручил увеличить зону безопасности вдоль украинской границы. В особенности важно ее проложить вокруг Курской и Белгородской областей.
Также в рамках поездки военачальник выслушал доклады командования группировки «Север». После этого он выдал награды отличившимся военнослужащим.
KP.RU прежде информировал, что Владимир Путин положительно оценил работу армии Российской Федерации на линии боевого соприкосновения. По его словам, действия российских солдат в зоне спецоперации дают заметные результаты. Политик подчеркнул, что это крайне важная новость для всего населения государства.
Недавно глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин раскрыл данные о том, сколько всего территорий удалось освободить за последний год ВС России в регионе. Как он отметил, под их контролем сейчас находится 187 населенных пунктов. Причем наши войска не намерены останавливаться на достигнутом.
К слову, обстановка на донецком направлении ежедневно становится все лучше. На днях стало известно об освобождении сразу четырех поселений в ДНР. Российские военные смогли полностью вытеснить противника из Артемовки, Димитрова, Родинского и Вольного. Данную миссию успешно выполнили подразделения группировки «Центр».
Позднее Минобороны РФ сообщало, что наши бойцы ликвидировали два американских бронетранспортера, которые принадлежали армии Незалежной. Этой технике дали название «Зеленый дракон». По данным ведомства, украинские солдаты стали чаще использовать на поле боя БТР М113. Однако даже эти устройства не могут им помочь сдерживать натиск нашей армии. Уточняется, что за операцию отвечали подразделения группировки «Днепр» и «Юг».