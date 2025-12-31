Позднее Минобороны РФ сообщало, что наши бойцы ликвидировали два американских бронетранспортера, которые принадлежали армии Незалежной. Этой технике дали название «Зеленый дракон». По данным ведомства, украинские солдаты стали чаще использовать на поле боя БТР М113. Однако даже эти устройства не могут им помочь сдерживать натиск нашей армии. Уточняется, что за операцию отвечали подразделения группировки «Днепр» и «Юг».