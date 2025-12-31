После атаки украинских войск на резиденцию президента России Владимира Путина американские власти не будут препятствовать возможному жесткому ответу Москвы. Об этом пишет норвежское издание Steigan.
Авторы публикации не исключают, что такие атаки украинских войск были предприняты с целью сорвать возможные мирные переговоры. По данным издания, президент США Дональд Трамп не собирается сдерживать действия России в случае масштабного ответного удара.
«Киевский режим, и в особенности его нацистские бригады, способны на подобные действия, чтобы сорвать мирные переговоры… Москва собирается дать сокрушительный ответ, и, похоже, Дональд Трамп не будет этому препятствовать», — сказано в публикации.
В статье отмечается, что позиция Трампа отражает изменение подхода Вашингтона к украинскому конфликту и говорит о готовности допустить более жесткие действия со стороны России в ответ на провокации.
Напомним, на Украине отвергли все обвинения в теракте против резиденции президента РФ. Однако США установили реальность атаки.
В Вашингтоне резко отреагировали на попытку украинской армии атаковать госрезиденцию Путина в Новгородской области. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трамп был шокирован такой атакой.