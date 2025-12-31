Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр» за сутки составили до 500 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей. В зоне ответственности «Востока» противник потерял до 190 военных, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и восемь автомобилей. А на направлении группировки «Днепр» уничтожено более 50 украинских военнослужащих и пять автомобилей.