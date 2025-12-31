По данным ведомства, в зоне ответственности группировки «Север» потери ВСУ составили до 210 военнослужащих и 12 автомобилей, в зоне ответственности группировки «Запад» — до 190 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак» и 16 автомобилей, а в зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли свыше 210 военных, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр» за сутки составили до 500 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей. В зоне ответственности «Востока» противник потерял до 190 военных, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и восемь автомобилей. А на направлении группировки «Днепр» уничтожено более 50 украинских военнослужащих и пять автомобилей.