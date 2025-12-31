Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска поразили объекты энергетики, используемые ВПК Украины

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские войска поразили объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в среду в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складу горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 144 районах», — говорится в сообщении ведомства.