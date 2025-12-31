«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск. Уничтожено до 30 боевиков и два пикапа», — говорится в сводке российского ведомства.
Бойцы «Запада» отразили три попытки ВСУ прорваться в Купянск
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Подразделения группировки «Запад» отразили три атаки украинских формирований с целью попытки прорыва в Купянск, при этом были уничтожены до 30 военных, сообщили в Минобороны РФ.