В Туапсе при атаке БПЛА повреждены кадетский корпус, диспансер и техникум

В Туапсе продолжаются восстановительные работы после атаки БПЛА. С утра коммунальные службы работают на поврежденных участках инженерной инфраструктуры.
На улице Маяковского уже восстановили газовую трубу. На Рабфаковской продолжается ремонт теплосетей — специалисты завершают сварочные работы на газопроводе, после чего подачу газа планируют возобновить.
Муниципальные комиссии направят на социальные объекты, которые также пострадали при атаке. Речь идет о морском кадетском корпусе, психоневрологическом диспансере и Туапсинском гидрометеорологическом техникуме. В зданиях повреждено остекление, в отдельных местах зафиксированы повреждения кровли.
Обходы проводят и в жилом секторе — специалисты осматривают дома и квартиры, где зафиксированы разрушения.
Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что лично объезжает город и контролирует ход восстановительных работ. После этого он планирует проверить ситуацию в северных поселениях, где из-за снегопада произошли аварии на электросетях. Задача — как можно быстрее восстановить электроснабжение.