Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две группы диверсантов уничтожены в Красноармейске и Родинском

Две разведывательно-диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в Красноармейске и Родинском при попытке вывесить украинские флаги на фасадах зданий. Об этом 31 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На фоне успехов российской армии по освобождению Донецкой Народной Республики киевский режим предпринимает отчаянные попытки убедить население Украины и своих западных спонсоров в якобы сохраняющимся присутствии ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Родинском», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Баба-яга» ВСУ пытаются устанавливать свои флаги на здания оставленных городов. Только за минувшие сутки расчеты войск беспилотных систем РФ сбили семь таких дронов над Красноармейском, Димитровым и Родинским.

Ранее в этот день начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов рассказал, что бойцы группировки войск «Север» освободили 32 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Наиболее крупным из освобожденных населенных пунктов является Волчанск. Кроме того, военнослужащим удалось освободить более 700 кв. км территории за месяц.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше