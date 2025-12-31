Две группы диверсантов уничтожены в Красноармейске и Родинском

Ранее в этот день начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов рассказал, что бойцы группировки войск «Север» освободили 32 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Наиболее крупным из освобожденных населенных пунктов является Волчанск. Кроме того, военнослужащим удалось освободить более 700 кв. км территории за месяц.