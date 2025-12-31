«На фоне успехов российской армии по освобождению Донецкой Народной Республики киевский режим предпринимает отчаянные попытки убедить население Украины и своих западных спонсоров в якобы сохраняющимся присутствии ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Родинском», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Баба-яга» ВСУ пытаются устанавливать свои флаги на здания оставленных городов. Только за минувшие сутки расчеты войск беспилотных систем РФ сбили семь таких дронов над Красноармейском, Димитровым и Родинским.
Ранее в этот день начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов рассказал, что бойцы группировки войск «Север» освободили 32 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Наиболее крупным из освобожденных населенных пунктов является Волчанск. Кроме того, военнослужащим удалось освободить более 700 кв. км территории за месяц.